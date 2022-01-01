Новости
Конструктор рабочих программ
Учебные предметы
Рабочие программы
Методические видеоуроки
Вход
|
Регистрация
Главная
Методические пособия и видеоуроки
Методические пособия
Реализация традиционных форм, методов обучения и дистанционных образовательных технологий при использовании цифровой образовательной среды (для общеобразовательных организаций):методические рекомендации
Реализация традиционных форм, методов обучения и дистанционных образовательных технологий при использовании цифровой образовательной среды_методические рекомендации.pdf
1.684 MB
Поделиться
К списку материалов