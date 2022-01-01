Реализация традиционных форм, методов обучения и дистанционных образовательных технологий при использовании цифровой образовательной среды (для общеобразовательных организаций):методические рекомендации

Реализация традиционных форм, методов обучения и дистанционных образовательных технологий при использовании цифровой образовательной среды (для общеобразовательных организаций):методические рекомендации

Реализация традиционных форм, методов обучения и дистанционных образовательных технологий при использовании цифровой образовательной среды_методические рекомендации.pdf
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