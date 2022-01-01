Рекомендации для органов исполнительной власти по внесению изменений в подходы к формированию и реализации содержания общего образования в контексте научно-методического сопровождения предложений. Рекомендации для органов исполнительной власти

Рекомендации разработаны на основе анализа предложений зарубежных ученых и практики по подходам к снижению перегрузки содержания общего образования в ходе последних реформ образования в странах с устойчивым высоким уровнем качества образования; направлены на уточнение подходов к снижению перегрузки на содержание общего образования при его обновлении на основе анализа зарубежной теории и практики.

Рекомендации адресованы разработчикам содержания общего образования с целью оказания помощи в организации деятельности по обновлению содержания общего образования с учетом мировых тенденций.