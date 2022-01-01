Рекомендации для педагогических работников по совершенствованию современного учебного процесса на основе научно-методического анализа. Рекомендации для педагогических работников

Рекомендации для педагогических работников по совершенствованию современного учебного процесса на основе научно-методического анализа. Рекомендации для педагогических работников

Рекомендации выполнены на основе научно-методического анализа формирования и реализации программ общего образования, учебных (рабочих) программ по предметам, отражающих изменения в содержании общего образования в зарубежных странах с высоким качеством образования за последнее десятилетие; призваны способствовать совершенствованию современного образовательного процесса в отечественной школе в условиях обновления ФГОС начального, основного, среднего общего образования.

Рекомендации адресованы педагогическим работникам, разработчикам образовательных программ общего образования, учебных программ по предметам.

Рекомендации для педагогических работников по совершенствованию современного учебного процесса на основе научно-методического анализа. Рекомендации для педагогических работников.pdf
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