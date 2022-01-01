Рекомендации для педагогических работников по совершенствованию современного учебного процесса на основе научно-методического анализа. Рекомендации для педагогических работников

Рекомендации выполнены на основе научно-методического анализа формирования и реализации программ общего образования, учебных (рабочих) программ по предметам, отражающих изменения в содержании общего образования в зарубежных странах с высоким качеством образования за последнее десятилетие; призваны способствовать совершенствованию современного образовательного процесса в отечественной школе в условиях обновления ФГОС начального, основного, среднего общего образования.

Рекомендации адресованы педагогическим работникам, разработчикам образовательных программ общего образования, учебных программ по предметам.