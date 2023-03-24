С 1 сентября 2023 года в силу вступает новый Порядок проведения аттестации педагогических работников

В соответствии с Приказом Минпросвещения от 24.03.2023 N 196 утвержден Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 31 августа 2029 года.

Аттестация на соответствие занимаемой должности

Аттестация проводится один раз в пять лет на основе решения аттестационных комиссий, которые формируются самостоятельно образовательными организациями. Комиссия состоит не менее чем из пяти человек, руководитель организации в комиссию входить не может.

Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию

Аттестация проводится аттестационной комиссией, в которую входят не менее 7 человек, включая представителя соответствующего профессионального союза и специалистов. В случае отказа в установлении квалификационной категории обратиться с повторным заявлением можно не ранее чем через год.

Аттестация на новые квалификационные категории: "педагог-методист" и "педагог-наставник"

Аттестация на данные категории проводится по желанию педагогических работников, имеющих высшую категорию. В заявлении указывается информация об образовании, результаты деятельности, связанной с методической работой или наставничеством, сведения об имеющейся высшей категории, а также о категории, по которой педагог желает пройти аттестацию. Необходимо приложить ходатайство работодателя с характеристикой деятельности педагогического работника. В случае отказа в установлении квалификационной категории обратиться с повторным заявлением можно не ранее чем через год.