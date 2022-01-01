С. А. РАЧИНСКИЙ: ПОБОРНИК РУССКОЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ

В очередном номере издания "Учительская газета" № 20 от 16 мая 2023 года опубликована статья Михаила Викторовича Богуславского "Поборник русской народной школы Сергей Рачинский"

В Год Педагога и Наставника нам особенно памятны деятели отечественного образования, чей образ в максимальной степени соответствует этим высоким понятиям. Сергей Александрович Рачинский (1833-1902) – ученый-ботаник, профессор университета, публицист и переводчик, учитель школы для детей, безусловно, являлся ярким представителем национально мыслящих педагогов, целенаправленно стремившимся сформировать основы русской школы. Он, видя в народности источник духовного развития детей, создал самобытный образ сельской школы, в систему воспитания входили религиозно-православная основа, и обычаи русской жизни, и воспитание.

Автор статьи – Михаил Викторович Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики, профессор кафедры педагогики, лауреат Почетного Знака "Золотое перо".

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