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Семинар по вопросам проведения апробации Примерной рабочей программы "Иностранный (английский) язык"
Вчера

Семинар по вопросам проведения апробации Примерной рабочей программы "Иностранный (английский) язык"

1 февраля 2022 года ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" провел семинар по вопросам проведения апробации Примерной рабочей программы "Иностранный (английский) язык".

В ходе семинара были рассмотрены структура и содержательные блоки примерной рабочей программы по предмету "Иностранный (английский) язык" и учебники для преподавания предмета.

Семинар провели:

  1. Трубанева Наталия Николаевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории общего филологического образования ФГБНУ "ИСРО РАО" по вопросам апробации  Примерной рабочей программы по предмету  "Иностранный (английский) язык" и учебников для преподавания предмета в начальной школе
  2. Биболетова Мерем Забатовна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории общего филологического образования ФГБНУ "ИСРО РАО" по вопросам апробации  Примерной рабочей программы по английскому языку и учебников для преподавания предмета в основной  школе.

В семинаре приняли участие педагоги-участники апробации Примерных рабочих программ по английскому языку, учителя иностранных языков в начальной и основной школе, региональные координаторы, обеспечивающие информационное сопровождение и координацию деятельности педагогов по участию в апробации в субъектах Российской Федерации.

Запись семинара доступна по ссылке на канале Института: https://youtu.be/rtQoFPNpxEk

АЯ_Презентация к семинару ПРП НОО _ООО 1.02.2022.pdf
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