Сергей Кравцов провёл занятие «Разговоры о важном» на тему «День труда. Мир профессий»

В преддверии Дня труда министр просвещения Сергей Кравцов провёл внеурочное занятие "Разговоры о важном" для учеников московской школы № 1529 имени А.С. Грибоедова.



Вместе с ректором Высшей школы экономики Никитой Анисимовым он рассказал о выдающихся учителях наших дней, лауреатах различных конкурсов и премий, а также о тех, кто готовит школьников к всероссийским и международным олимпиадам. Отдельно перечислил представителей ряда педагогических династий разных регионов.



Министр просвещения напомнил о героических поступках современных педагогов в экстремальных ситуациях и подчеркнул вклад учителей в противодействие информационной войне против России.



Отметим, что внеурочное занятие "День труда. Мир профессий" 24 апреля провели во всех школах и колледжах страны. Материалы к еженедельным занятиям доступны на сайте https://razgovor.edsoo.ru/

Полная видеозапись лекции

ВК: https://vk.com/wall-30558759_387531

ОК: https://ok.ru/group/52909438271565/topic/155992437314893