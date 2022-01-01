Смешанное обучение в условиях цифровой трансформации образования (для учебных предметов «Математика», «Информатика»). Методические рекомендации

В методических рекомендациях рассмотрены вопросы совершенствования существующей практики смешанного обучения в условиях цифровой трансформации образования.

Описаны предлагаемые для использования в учебном процессе организационные формы, методы и средства обучения для их последующей реализации в смешанном обучении на основе конвергенции традиционных и дистанционных организационных форм и методов обучения.

На примерах учебных предметов математики и информатики предложены методические подходы по реализации смешанного обучения в условиях использования цифровых технологий.

Особое внимание уделено обеспечению информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса при организации смешанного обучения. Описаны методические подходы к организации удаленного рабочего места учащегося в условиях цифровой образовательной среды. Предложены рекомендации по использованию аппаратного и программного обеспечения интерактивных досок при реализации смешанного обучения.