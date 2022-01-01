Стартует мониторинг готовности региональных образовательных систем к введению обновленного ФГОС СОО

В марте-ноябре 2023 года по заданию Минпросвещения России Институт стратегии развития образования РАО проводит мониторинг готовности и реализации обновленного ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации.

Первый этап запланирован на март-май 2023 года и предполагает мониторинг подготовки образовательных систем к введению обновленного ФГОС на уровне среднего общего образования. На втором этапе (сентябрь-ноябрь 2023 года) планируется оценить начало реализации введенного ФГОС.

Мониторинг позволит обеспечить управленцев в сфере образования данными об организационно-управленческом, учебно-методическом, кадровом, материально-техническом, информационном обеспечении введения и реализации ФГОС, о масштабе перехода российских школ на обновленный стандарт среднего общего образования.

Для подготовки к проведению мониторинга 2 марта 2023 года в 11:00 (время московское) Институт стратегии развития образования РАО совместно с Минпросвещения России проводит организационный семинар. К участию в семинаре приглашаются региональные координаторы мониторинга – сотрудники региональных органов управления образованием, ответственные за организацию и проведение мониторинговых процедур на уровне субъектов Российской Федерации.

В ходе семинара планируется рассмотреть организационно-технологическую схему взаимодействия координаторов федерального и регионального уровней, ключевые направления и показатели мониторинга, а также технологию заполнения форм мониторинга в автоматизированной информационной системе "Мониторинг ФГОС".

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