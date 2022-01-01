В 2022-2023 учебном году Институт стратегии развития образования РАО продолжает цикл всероссийских семинаров «Формирование и оценка функциональной грамотности»

23 сентября 2022 года в 14:30 (мск) Институт стратегии развития образования РАО проводит первый в 2022-2023 учебном году всероссийский семинар "Формирование и оценка функциональной грамотности".

На семинаре планируется рассмотреть особенности организации учебного процесса с учетом формирования функциональной грамотности.

Семинары в текущем учебном году являются продолжением плановой работы института по методическому сопровождению региональных и школьных команд в вопросах формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся российских школ.

К участию в семинарах приглашаются члены региональных команд, координирующие направление функциональной грамотности в субъектах РФ, методисты региональных институтов развития образования и муниципальных методических служб, педагоги образовательных организаций.

План проведения семинаров на 2022-2023 учебный год, включая тематику, информацию о спикерах и способах подключения, публикуется в разделе "Методические семинары" на странице "Функциональная грамотность".

Трансляция семинара 23 сентября 2022 года доступна по ссылке https://vk.com/video716245662_456239089