В Год педагога и наставника мы продолжаем рубрику "О моём наставнике"

Наставник... Человек, который ведёт за собой, направляет, наставляет на верный путь.

Нередко он остаётся на всю жизнь и помогает своими советами, поддержкой и теплом.



В Год педагога и наставника, в честь 100-летнего юбилея Института стратегии развития образования, молодые учёные, педагоги-практики, исследователи, института рассказывают о своих наставниках...



Людмила Александровна Паршутина, заведующая лабораторией профильного образования ИСРО, к.пед.н., благодарна Аделаиде Александровне Кавериной, к.пед.наук, чьи советы и поддержка всегда придают ей уверенности в работе и жизни.



Свою деятельность Аделаида Александровна Каверина посвятила изучению вопросов содержания среднего общего химического образования. В центре её исследовательского внимания находятся проблемы разработки теоретических основ модернизации программ среднего общего образования по химии и оптимизации его содержания. Большой вклад А.А. Каверина внесла в моделирование подходов к разработке инструментария для оценки общеобразовательных достижений школьников при обучении химии. За свой доблестный труд Аделаида Александровна Каверина удостоена высоких наград, среди которых: медаль "Ветеран труда", значок "Отличник народного просвещения", медаль "В память 850-летия Москвы", медаль К.Д. Ушинского, Почётная грамота Министерства образования РФ, Почётная грамота Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Отметим, что 28 марта Аделаида Александровна празднует свой день рождения. И ей вдвойне будут приятны слова любимой ученицы.