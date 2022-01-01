В Казани с 7 по 9 июня 2023 года пройдет Международный форум министров образования «Формируя будущее»

В программе форуме примут участие более 20 глав ведомств из дружественных стран: Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Венесуэлы, Республика Конго, Сирийской Арабской и Центральноафриканской республик, Пакистана, Египта, Сенегала, Мали, и других стран

Организаторами форума выступают Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан.

Министры обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с детьми с ОВЗ и с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в других странах

В преддверии форума министр просвещения Сергей Кравцов встретился с первыми участниками – делегацией из Кубы. Он представил коллегам достижения российской системы образования, рассказал о создании ФГИС "Моя школа", в которой поддерживается высокое качество содержания образования, функционирует система видео-конференц-связи и мессенджер, и проинформировал о деятельности по развитию талантов Образовательного центра "Сириус".