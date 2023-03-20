В рамках проекта «ТопБЛОГ» стартует конкурс для блогеров-педагогов и администраторов школьных сообществ

Минпросвещения России и проект "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" при поддержке компании VK запускают масштабный конкурс для блогеров-педагогов и администраторов школьных сообществ.

Образовательный центр "Сириус"

В конкурсе могут бесплатно принять участие не только действующие блогеры, но и те, кто хочет ими стать, в возрасте от 14 лет. Для этого нужно до 20 апреля зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Каждый участник получит доступ к бесплатной образовательной программе.

Кроме того, участники конкурса станут обладателями ценных призов от партнеров, смогут завести интересные знакомства и отправиться в путешествие по России в рамках программы проекта.

По итогам конкурса участники освоят профессиональные навыки в области новых медиа, узнают, как грамотно провести аудит блога, и получат консультации блогеров-миллионников, наставников и экспертов проекта.

Министерство просвещения поддерживает в рамках проекта "ТопБЛОГ" две специальные номинации: "Лучший блог педагога" и "Лучшее школьное сообщество "ВКонтакте".

Победители данных номинаций смогут получить специальные призы:

включение в Экспертное сообщество при Совете учителей-блогеров при Общественном совете Минпросвещения России;

приоритет при отборе в Совет учителей-блогеров при Общественном совете при Минпросвещения России;

возможность стажировки в Минпросвещения России;

VK Капсулу с голосовым помощником "Маруся";

сертификат на курсы образовательной платформы Skillbox до 25 000 руб.;

возможность приглашения к участию в мероприятиях Минпросвещения России и компании VK как спикера-эксперта.

Кроме того, участники спецноминаций смогут побороться за главные призы от проекта "ТопБЛОГ" и звание топового блогера в номинациях "Лучший авторский блог" и "Лучший корпоративный блог".

Подробная информацию о конкурсе размещена на официальном сайте проекта.

Справочно

Проект "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" реализуется с 2020 года. За два года его участниками стали более 70 тысяч человек из 89 регионов России, из них более 33 тысяч в 2022 году. В новом сезоне планируется привлечь тысячи авторов контента соцсетей из всех регионов России, а также стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).