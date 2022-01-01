Вышел первый выпуск методического журнала «Образ действия»

Создание журнала инициировано и поддерживается Министерством просвещения Российской Федерации.

Главный редактор журнала - Татьяна Владимировна Суханова, директор Института, кандидат педагогических наук, отметила, что название журнала "Образ действия" выбрано неслучайно и созвучно словам Сократа: "Чтобы изменить мир, мы должны

сначала изменить себя": "Это изречение очень точно отражает суть профессии учителя, личность которого во многом определяет судьбу подрастающего поколения".

Первый выпуск журнала посвящен внеурочной деятельности в школе. В нем освещены особенности организации внеурочной деятельности обучающихся, инновационные практики раскрытия интеллектуального и социокультурного потенциала обучающихся, передовые идеи по подготовке обучающихся к будущей профессии, лучший опыт развития творческих и физических способностей обучающихся и повышения их социальной активности, а также даны разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.



Издание размещено на сайте "Единое содержание общего образования" в разделе "Методический журнал "Образ действия"".