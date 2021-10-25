Воспитание на уроке: методика работы учителя (пособие для учителей общеобразовательных организаций)

Обновление содержания общего образования предполагает сегодня не только особое внимание к новым методам преподавания или новым аспектам предметных результатов урока. Оно предполагает и особое внимание к вопросам воспитания на уроке. Этого требует обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт, это рекомендует и новая Примерная программа воспитания.

В пособии "Воспитание на уроке: методика работы учителя" детально описана методика работы учителя, позволяющая ему ориентировать свои уроки на воспитание, на обеспечение личностных результатов ребенка. В единую методическую систему здесь сведены: содержание воспитания; важнейшие условия развития личности ребенка как главной цели воспитания; необходимые для создания таких условий действия учителя; а также соответствующие этим действиям конкретные педагогические приемы.

Все это сопровождается яркими и практичными примерами, позволяющими учителю наглядно представить и эффективно освоить данную методику. Пособие предназначено для учителей образовательных организаций, методистов, специалистов институтов развития образования.