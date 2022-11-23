Всероссийские просветительские мероприятия "Федеральные основные общеобразовательные программы и федеральные рабочие программы учебных предметов начального, основного и среднего общего образования: изменения в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" по поручению Министерства просвещения РФ продолжает серию Всероссийских просветительских мероприятий с целью оказания методической поддержки региональных образовательных систем Российской Федерации в условиях изменения законодательства и введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования.
Очередные мероприятия состоятся:
К участию во Всероссийских просветительских мероприятиях приглашаются специалисты органов управления образования, руководители региональных учебно-методических объединений, преподаватели и методисты институтов развития образования, управленческие команды школ, учителя.
Запланированные мероприятия проводятся в онлайн-формате в 11 часов по московскому времени.
Ссылки для подключения к мероприятиям, программа и подробная информация размещены на сайтах ФГБНУ "ИСРО РАО": https://instrao.ru/prog, https://edsoo.ru/Vserossijskie_prosvetite.htm .