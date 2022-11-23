Всероссийские просветительские мероприятия "Федеральные основные общеобразовательные программы и федеральные рабочие программы учебных предметов начального, основного и среднего общего образования: изменения в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"

Всероссийские просветительские мероприятия "Федеральные основные общеобразовательные программы и федеральные рабочие программы учебных предметов начального, основного и среднего общего образования: изменения в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" по поручению Министерства просвещения РФ продолжает серию Всероссийских просветительских мероприятий с целью оказания методической поддержки региональных образовательных систем Российской Федерации в условиях изменения законодательства и введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования.

Очередные мероприятия состоятся:

23.11.2022 года "Особенности реализации федеральной основной общеобразовательной программы начального общего образования";

25.11.2022 года "Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования и рабочих программ по естественно-научным предметам, математике и информатике";

29.11.2022 года "Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программы основного и среднего общего образования и федеральных рабочих программ по русскому языку, литературе и общественно-научным предметам".

К участию во Всероссийских просветительских мероприятиях приглашаются специалисты органов управления образования, руководители региональных учебно-методических объединений, преподаватели и методисты институтов развития образования, управленческие команды школ, учителя.

Запланированные мероприятия проводятся в онлайн-формате в 11 часов по московскому времени.

Ссылки для подключения к мероприятиям, программа и подробная информация размещены на сайтах ФГБНУ "ИСРО РАО": https://instrao.ru/prog, https://edsoo.ru/Vserossijskie_prosvetite.htm .