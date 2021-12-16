Всероссийский форум «Тенденции и векторы развития общего образования»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие во Всероссийском форуме "Тенденции и векторы развития общего образования", который 16-17 декабря 2021 года проводит ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" по поручению Министерства просвещения Российской Федерации.

16.12.2021 г. с 11.00 до 15.00 состоится пленарная сессия "Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования".

17.12.2021 г. с 10.00 до 16.00 пройдут конференции:

VI Всероссийская конференция региональных учебно-методических объединений по общему образованию

Научно – практическая конференция "Востребованность научных исследований в образовании"

Научно-практическая конференция "Развитие образования в условиях цифровой трансформации"

Методический семинар "Система оценки достижения результатов обучающимися в соответствии с обновленным ФГОС основного общего образования: направления развития"

К участию в Форуме приглашаются руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления образованием, институтов развития образования, региональных центров оценки качества образования, руководители и члены федерального и региональных учебно-методических объединений по общему образованию, эксперты, преподаватели педагогических университетов, колледжей, директора школ, учителя.

Всероссийский форум "Тенденции и векторы развития общего образования" проводится в дистанционном режиме.

Ссылка на подключение на пленарное заседание 16.12.2021: https://youtu.be/OA2RCLc3EbU

Ссылки на страницы Форума:

https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_Ten.htm

https://www.instrao.ru/forum