Уважаемые коллеги!
16.12.2021 г. с 11.00 до 15.00 состоится пленарная сессия "Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования".
17.12.2021 г. с 10.00 до 16.00 пройдут конференции:
К участию в Форуме приглашаются руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления образованием, институтов развития образования, региональных центров оценки качества образования, руководители и члены федерального и региональных учебно-методических объединений по общему образованию, эксперты, преподаватели педагогических университетов, колледжей, директора школ, учителя.
Всероссийский форум "Тенденции и векторы развития общего образования" проводится в дистанционном режиме.
Ссылка на подключение на пленарное заседание 16.12.2021: https://youtu.be/OA2RCLc3EbU
Ссылки на страницы Форума:
https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_Ten.htm
https://www.instrao.ru/forum