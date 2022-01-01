Всероссийский конкурс творческих работ «Без срока давности. Память, отраженная поколениями»

17 мая состоится вебинар по вопросам организации и проведения Всероссийского конкурса творческих работ "Без срока давности. Память, отраженная поколениями", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

В Конкурсе смогут принять участие школьники и студенты СПО в возрасте от 12 до 18 лет,

Цель Конкурса – привлечение внимания к использованию современных форм патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи; вовлечение учащихся и педагогов в продвижение в публичном пространстве литературных произведений, в том числе документальных и публицистических жанров, авторских произведений по теме проекта, являющихся ключевыми для сохранения памяти о геноциде мирного советского населения со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

Ведущий вебинара – Людмила Васильевна Дудова, старший научный сотрудник Института стратегии развития образования.

На вебинаре выступят члены оргкомитета Конкурса, которые расскажут о целях и задачах конкурса, направлениях, по которым должны быть представлены конкурсные работы, и требованиях к их выполнению.

В рамках вебинара автор проекта "Краски и звуки" Александр Смольянинов прокомментирует видеоролик, посвященный теме геноцида в произведениях живописи.

Трансляция состоится 17 мая, в 14.30

https://vk.com/video-215962627_456239083