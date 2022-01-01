Финалистами всероссийской олимпиады школьников 2023 года стали 6 512 школьников

В период с 16 марта по 30 апреля 2023 года прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.

Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого является Министерство просвещения Российской Федерации. В 2022/23 учебном году общее число участников составило порядка 7 миллионов человек, финалистами олимпиады стали 6 512 старшеклассников. Представители новых субъектов Российской Федерации, Донецкая и Луганская народные республики были представлены на заключительном этапе по 14 и 11 предметам соответственно.

Площадками для проведения финала олимпиады стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, Псковская область, Тюменская область, Ульяновская область, федеральная территория "Сириус".

По итогам интеллектуальных состязаний 3 079 старшеклассников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников: ребята завоевали 542 диплома победителей и 2 537 дипломов призеров.

В золотую дюжину по неофициальному "командному зачету" вошли: Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Краснодарский край, Нижегородская область.

В этом году впервые все желающие могли присоединиться в режиме онлайн к прямым трансляциям торжественных церемоний открытия и закрытия олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также мероприятий, посвященных Году педагога и наставника.

Максимальное количество школьников приняли участие в заключительном этапе олимпиады по математике – 480 человек. На втором месте по числу участников физика – 372 человека. Тройку лидеров замыкает экономика – 364 школьника.

Справочно:

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров финала олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю.

Организационно-методическое сопровождение олимпиады, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет уполномоченная организация – ФГБНУ "Институт стратегии развития образования".

Сайт всероссийской олимпиады школьников – на сайте размещена актуальная информация об олимпиаде.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.