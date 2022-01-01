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Оценка состояния и развития вариативных моделей общеобразовательных организаций с учетом особенностей развития региона: методические рекомендации
Оценка состояния и развития вариативных моделей общеобразовательных организаций с учетом особенностей развития региона_методические рекомендации.pdf
1.255 MB
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