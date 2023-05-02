Открыт прием заявок на участие в проекте Минпросвещения России «Классная тема!»

Учителя из всех российских регионов могут подать заявки на участие в новом сезоне проекта "Классная тема!", который реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторы проекта – Минпросвещения России, телеканал "Россия" при информационной поддержке компании VK.

Пресс-служба телеканала "Россия"

"В Год педагога и наставника мы во второй раз запускаем яркий телевизионный проект "Классная тема!". Это шоу в прошлом году стало настоящим событием. Оно предоставило возможность педагогам заявить о себе на всю страну и наглядно показать, что любой урок можно провести зрелищно и интересно. Мы вновь приглашаем к участию всех наших дорогих учителей, внимательных, отзывчивых, эрудированных. Им предстоит продемонстрировать навыки работы с аудиторией, умение творчески организовать учебный процесс, доступно и понятно объяснить материал, заинтересовать зрителей своим предметом. Конкурс позволит еще раз подчеркнуть значимость и престижность профессии учителя и откроет стране новые имена талантливых педагогов", – прокомментировал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Принять участие в телешоу "Классная тема!" могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.

Подать заявку на участие можно в мини-приложении телешоу "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте" до 20 июня 2023 года.

"Учитель – артист, сценарист, оператор и режиссер всего, что происходит в классе. Если это про вас, приходите на проект "Классная тема!" и покажите все, на что способны, и пусть вся страна радуется за вас и гордится вами", – отметил Аслан Кашежев, учитель физики из Нальчика, кандидат физико-математических наук, победитель прошлого сезона проекта "Классная тема!", лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

Справочно

Проект "Классная тема!", посвященный современным учителям, призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.

Шоу создается по поручению Президента России Владимира Путина Минпросвещения России и телеканалом "Россия" при информационной поддержке VK.

В первом сезоне проекта приняли участие 6 тысяч педагогов из всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР: учителя биологии, русского языка, физики, математики, химии, географии и истории.

35 педагогов – пять по каждому из семи предметов – вышли в полуфинал, их видеоуроки доступны в сообществе "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте". Финалистами стали семь учителей, победителем проекта в 2022 году был признан учитель физики из города Нальчика Аслан Кашежев.