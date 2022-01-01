Региональным командам даны установки по организации и проведению мониторинга готовности школ к введению обновленного ФГОС среднего общего образования

2 марта 2023 года Институтом стратегии развития образования РАО проведен организационный установочный семинар для региональных координаторов мониторинга готовности и реализации ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации.

Участниками семинара стали сотрудники региональных органов управления образованием, региональных институтов развития образования и центров оценки качества образования, ответственные за организацию и проведение мониторинговых процедур на уровне субъектов Российской Федерации.

Открыла мероприятие Суханова Татьяна Владимировна, и.о. директора ИСРО РАО, представив организационно-технологическую схему взаимодействия специалистов института с региональными координаторами мониторинга. Ключевые направления и показатели первого этапа мониторинга осветила Пономарёва Светлана Николаевна, заведующий центром по взаимодействию с регионами и продвижению научно-методических разработок. Головичер Галина Валентиновна, старший научный сотрудник центра по взаимодействию с регионами и продвижению научно-методических разработок, продемонстрировала работу регионального координатора в АИС "Мониторинг ФГОС" по заполнению форм мониторинга. Подытожила работу семинара Ольга Ильинична Котенёва, начальник управления научно-методического сопровождения и экспертизы, ответив на поступившие от участников вопросы.

Видеозапись семинара доступна для просмотра по ссылке: https://events.webinar.ru/68305867/730371471/record-new/806210816

Суханова Т.В. Организационная схема проведения мониторинга ФГОС СОО

Пономарёва С.Н. Показатели 1-го этапа мониторинга ФГОС СОО

Головичер Г.В. Заполнение опросных форм мониторинга в АИС "Мониторинг ФГОС"